Gustavo Quinteros puso en duda su continuidad en Colo Colo

“Si viene un club grande o una selección, abriré las posibilidades”, fue parte de lo que declaró el entrenador de los albos.

Gustavo Quinteros.

A pocos días de una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, el director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, aclaró los rumores que lo vinculan a la Selección de Perú, asegurando que podría dejar el Estadio Monumental en noviembre de este año.

“Tuve la posibilidad, un sondeo más que charla por una selección sudamericana. Después me llamaron varias personas ofreciéndome dirigir un club a mitad de año, pero siempre dije que año. Sólo hubo una selección que me preguntó, a la que dije que antes de noviembre no pensaba salir de Colo Colo“, comenzó señalando en diálogo con Radio ADN. Eso sí, el entrenador albo descartó acercamientos con el combinado incaico: “No me habló nadie de la selección de Perú, pero sí hubo otra Federación del fútbol sudamericano que preguntó”.

“Lo que tengo claro es que tengo que lograr el título o intentarlo hasta el final, para eso vine a este club. Después, si viene un club grande o una selección, abriré las posibilidades, pero la prioridad la tiene Colo Colo. Si consigo el contrato se renueva el contrato, pero hay una cláusula de salida. Dependerá de muchas cosas, ver si podemos pelear algo más a nivel internacional”, agregó.

El líder de los albos también comentó que en el fútbol actual es complejo mantener procesos por un periodo extenso: “Es muy difícil, siempre hay un desgaste con la gente, la exigencia del fútbol es muy grande y capaz algún jugador ya no me quiera ni ver”. Finalmente, el entrenador reconoció que “me gustó mucho este país, estoy en un equipo grandísimo y también en Católica, otro equipo grande. Mi familia cuando viene está contenta acá”.