Gustavo Quinteros arriesga dura sanción tras dichos contra Fernando Véjar en Viña del Mar

El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, presentó una denuncia en contra del entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, luego de sus declaraciones contra el arbitraje en la Supercopa de Chile.

Según información de La Tercera, el Tribunal de Disciplina de la ANFP recibirá este jueves el escrito de Tobar contra el albo. El organismo citará a declarar al ex técnico de Bolivia y Ecuador para después definir una posible sanción.

Recordemos que el entrenador de Colo Colo quedó muy molesto con el desempeño de Fernando Véjar, a quien lo liquidó en la conferencia de prensa después de la Supercopa de Chile: "Que el Campeonato Nacional no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como éste (Fernando Véjar). Hoy en el primer gol de ellos el delantero se apoya sobre Ramiro González y no dijo nada".

"Luego una jugada que Thompson se va mano a mano no cobró nada. Cada vez que nos dirija es difícil que podamos ganar un partido. Podemos empatar, como empatamos hoy, pero con este árbitro...", agregó.

En esa misma línea, consideró que "no sé si es malo o cobra a propósito en contra de Colo Colo. Pero para que no tengamos problemas con los jugadores, que no nos dirija más, le diré al club que haga algo. Cada vez que dirige nos perjudica mucho".

El entrenador de Colo Colo puede ser advertido hasta recibir 50 partidos de suspensión por sus declaraciones.