Gustavo Quinteros apoya la idea de Jaime García de suspender el partido ante Ñublense

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a la idea del DT de Ñublense, Jaime García, de suspender el encuentro entre ambas escuadras debido a los incendios forestales que están afectando a la región del Ñuble.

“Escuché algo, Colo Colo y todos en este club somos solidarios con la gente de Chillán. Es una tragedia natural lo que está sucediendo y nosotros estamos a disposición para colaborar en lo que sea. Si el partido se suspende vamos a estar totalmente de acuerdo, y si se juega, también”, señaló el DT del “Cacique”.

“Yo en ningún momento me voy a oponer, ni voy a decir que el partido se juegue sí o sí. Estaré de acuerdo con la decisión que se tome, teniendo en cuenta que hay gente que está sufriendo y pasándola mal”, agregó.

Por otro lado, el estratega albo se refirió a la sanción que recibió por criticar el arbitraje en la Supercopa. “Fueron opiniones sobre un nivel profesional de alguien que dirigió un partido, todo lo que pienso lo dije, eso ya quedó atrás. Cada vez que haya un arbitraje que no fue bueno para nosotros, es probable que vuelva a opinar sobre eso”, remarcó.

El entrenador se refirió a la llegada de Matías de los Santos, zaguero que reemplazará a Emiliano Amor. “Es un jugador parecido a Emiliano, con perfil derecho, también puede jugar por izquierda. Si viene, no tengo dudas de que va a aportar cosas importantes al equipo”, sostuvo.

En cambio, lamentó que Colo Colo no pueda sumar a un lateral derecho. “Teníamos la posibilidad de incorporar a Matías Calatán como chileno y no se pudo hacer porque su club (Pachuca) no llegó a un arreglo”, aclaró el entrenador del “Cacique”.

Finalmente, el entrenador se mostró esperanzado por tener más refuerzos en la próxima ventana de pases. “Empezamos la temporada en desventaja porque no hemos completado el plantel, pero tenemos posibilidad de usar los jugadores que tenemos, darles confianza y a mitad de año podemos incorporar”, cerró.