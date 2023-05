Gustavo Quinteros analizó la previa del duelo ante Boca Juniors por la Copa Libertadores

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió durante las últimas horas al partido que tendrán sus dirigidos contra Boca Juniors este miércoles por la Copa Libertadores de América, donde recalcó lo trascendental que será para el objetivo de superar la fase de grupos.

“Analizando el plantel de Boca, tiene varios jugadores afuera. Nosotros también tenemos como cinco o seis jugadores importantes que vinieron de refuerzos y están afuera. Hay que poner lo que mejor tenemos. Es un partido que puede decidir tal vez el futuro de la clasificación, ojalá podamos estar a nuestro mejor nivel”, reconoció el técnico albo en diálogo con TyC Sports.

En la misma línea, el entrenador del “Cacique” abordó el momento de ambos elencos y afirmó que “Boca viene de ganarle un gran rival como Racing, mejoró mucho en el juego y va de menos a más. Nosotros perdimos en el último partido a dos jugadores, Marcos Bolados y Alexander Oroz, aparte de los que teníamos afuera. Llegamos justo, motivados al 100 por 100 y esperamos poder sacar un buen resultado”.

El trasandino observó con atención lo que hizo el cuadro Xeneize ante Racing y aseguró que “si nosotros tratamos de contrarrestar toda esa fortaleza que mostró Boca, podemos tratar de imponernos, es lo que hay que hacer. Tienes que pensar mucho en tu funcionamiento, pero también los partidos se ganan cuando contrarrestas bien lo que hace el rival”.

Por último, el estratega albo tuvo palabras para el tema de la violencia en los estadios que ha empañado al fútbol chileno. “En Colo Colo, por ejemplo, nos hemos enterado de problemas de las barras, un tema de dominio, de quién puede ser el jefe, que lamentablemente pasó el año pasado en la Copa Libertadores”, sostuvo.

“Este año no fue grave como el año pasado, pero sí hay un grupo de personas que perjudican al club constantemente, en el torneo local también. Con Palestino tuvimos que jugar sin público”, agregó el DT del “Cacique”.

Finalmente, el entrenador se refirió a los últimos incidentes en el Clásico Universitario, donde dijo que: “Lo que pasó con la U es algo que no me meto, es un equipo donde no estoy, pero creo que la Justicia tiene que hacer algo urgente para que un grupo pequeño de gente no perjudique a la institución”.