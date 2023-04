Gustavo Lorenzetti recordó el dolor más grande que vivió con la Universidad de Chile

Sorpresa causó en el mundo del fútbol el anuncio de Gustavo Lorenzetti, quien a sus 37 años colgará los botines tras una brillante campaña en el fútbol chileno, especialmente bajo el mando de Jorge Sampaoli en la Universidad de Chile que se quedó con el tricampeonato y la Copa Sudamericana.

El rosarino fue protagonista del elenco azul, marcando en partidos tan recordados como el triunfo sobre el Flamengo de Ronaldinho en Río de Janeiro, o en la final del certamen internacional, ante Liga de Quito.

Sin embargo, así como su paso por esa “U” le permitió experimentar los mejores momentos de su nutrida carrera, el “Duende”, como lo apodaban, reconoció que fue el equipo en el que también vivió el mayor dolor.

Concretamente, en conversación con EnCancha, el jugador admitió que la eliminación del Romántico Viajero, en semifinales de Copa Libertadores 2012 ante Boca Juniors, es una espina que lleva clavada en el corazón.

“Ese equipo de la U, si hubiese estado bien físicamente, podría haber pasado ante Boca Juniors. Me quedo con esa espina, no llegamos de la mejor manera a jugar contra ellos, estábamos destruidos, muchos lesionados, jugadores que no estaban al 100% y ellos son un equipo copero, que ganó bien la llave”, explicó.

Además, se refirió a la venta de Eduardo Vargas meses antes del torneo continental. “Edu volaba, pero no se podía retener a un jugador que costaba 15 millones. Se fueron también Gustavo Canales y Marcos González, jugadores importantes. Lógicamente, con Eduardo Vargas nos daba un plus, era imparable, pero me quedé con la espina de la llave con Boca Juniors por lo físico”, cerró el exjugador..