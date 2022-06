Gustavo Alfaro advirtió que Ecuador se ganó el derecho a jugar el Mundial de Catar

“Estamos muy tranquilos, porque sabemos cómo hicimos las cosas, sabemos que estamos a derecho, que cumplimos en tiempos y en forma", señaló.

Cuando queda menos de una semana para tener la resolución de la FIFA sobre la denuncia de Chile por el Caso Byron Castillo, en Ecuador se muestran tranquilos y así lo aseguró en conferencia de prensa su técnico, Gustavo Alfaro.

“Estamos muy tranquilos en ese sentido. Nos enfocamos en trabajar y preparar el equipo de cara al Mundial, porque sabemos que con todo el derecho tuvimos la clasificación donde hay que ganarla, adentro de la cancha, y la ganamos como debíamos ganar. Todo lo demás es ruido”, aseguró el ex Boca Juniors.

Además, explicó que su cuerpo técnico tomó todas las medidas antes de citar a Castillo para ser parte del proceso clasificatorio. “Estamos muy tranquilos, porque sabemos cómo hicimos las cosas, sabemos que estamos a derecho, que cumplimos en tiempos y en forma”, comentó.

“Cuando estaba abierta una causa judicial y había cosas que no estaban resueltas, no podíamos asumir ningún tipo de riesgo en ese aspecto. Cuando tomamos la decisión de incorporar a Byron, estábamos convencidos que no había ningún riesgo y no lo hay”, agregó.

Finalmente, se mostró crítico por el revuelo mediático que ha tenido la situación. “Hay un daño que le están haciendo a Byron y a nosotros. No tengo duda que habrá justicia en todo aspecto y una disculpa a mí no me alcanza. Estamos muy tranquilos por cómo hicimos las cosas y nos ganamos en cancha el derecho de participar en una Copa del Mundo”, cerró.