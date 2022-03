Guillermo Teillier se refirió a la relación que tendrá el PC con el Gobierno

“No podemos exigir lo que no se puede hacer”, además “tenemos que atender y saber escuchar al movimiento social y comprometernos con sus demandas”, lanzó.

El líder del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió a lo que será la administración liderada por el recién asumido Presidente de la República, Gabriel Boric, y al rol que jugará su propia colectividad durante los próximos cuatro años de gobierno.

En diálogo con La Tercera, el timonel del PC manifestó respecto de su relación con las demandas ciudadanas, que “nosotros le otorgamos al movimiento social un papel de primer orden en llevar adelante la propuesta que el propio movimiento social ha hecho, porque la nueva Constitución es producto de las protestas sociales. Por eso, ante cualquier amenaza de interrumpir el proceso constituyente, creemos que el pueblo tiene que defender esa conquista, que haya una nueva Constitución”.

“En el programa de gobierno también hay muchas propuestas que surgen de la exigencia popular. Esperamos que el pueblo ayude a que esto se cumpla. No estoy planteando que el gobierno dirija o instrumentalice al movimiento social, no. Es el movimiento social el que, por sí mismo, tiene que tomar la iniciativa, cómo la ha tomado”, dijo.

De todas maneras, reconoció que “vamos a tener problemas, tener rechazo, tener una oposición muy contundente que puede dificultar mucho al gobierno como al proceso constituyente, eso lo tenemos claro y muy presente”.

Sobre eventuales reclamos por parte de militantes ante anuncios realizados por el Gobierno, el exdiputado sostuvo: “Tenemos que atender y saber escuchar al movimiento social y comprometernos con sus demandas, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Si la traba está en el Parlamento, la gente tendrá que exigirle al Parlamento”.

Respecto de fragmentaciones que podrían existir entre las coaliciones presentes en el gabinete, el presidente del Partido Comunista afirmó que “son dos bloques los que están en el gabinete y creo que van a seguir existiendo: Apruebo Dignidad y la coalición de los partidos de la exConcertación. Estamos conscientes de que tenemos diferencias, pero que tenemos que encontrar cohesión en que tenemos que llevar adelante el programa. Y creo que estamos todos metidos en el buque”.

Finalmente, y sobre los “temas intransables” para el colectivo comunista, el líder aseguró: “Sabemos que se van a presentar problemas, desde ya está la dificultad del Parlamento. Somos conscientes de que no podemos exigir lo que no se puede hacer. No vamos a ponernos en una posición maximalista. No me gusta ser tan esquemático como para decir que si esto, esto y esto no se cumple vas a ver lo que te va a pasar”.