Guillermo Teillier lanzó una insólita declaración sobre el nuevo ministerio de Hacienda

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, emitió un insólito ninguneó al futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel (PS).

Todo ocurrió cuando el diputado conversaba con la prensa asistente al anuncio de Gabriel Boric. El timonel fue consultado por el nombramiento del presidente del Banco Central en una de las carteras más importantes.

Al respecto, el líder comunista aseguró que “no voy opinar sobre ningún nombre, porque no sé”. Sin embargo, con respecto al propio Mario Marcel, Guillermo Teillier insistió en que “no lo conozco tampoco, no lo he tratado nunca”. “Es el presidente del Banco Central, pero no lo conozco ni sé si está (en el gabinete)”, agregó.

Posterior a la ceremonia que se realizó en el frontis del Museo Nacional de Historia Natural, el comunista fue consultado nuevamente por el nombramiento de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda.

En esta oportunidad, salió al paso de la consulta asegurando que “no voy a opinar de ministros de otros partidos”. Pese a su nombramiento, Marcel no pudo estar presente en la presentación del primer Gabinete de Gabriel Boric, por estar cumpliendo una cuarentena preventiva al ser contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19.