Guarello se lanzó con todo y cuestionó el interés de clubes europeos por Darío Osorio

Juan Cristóbal Guarello puso en duda la veracidad de las ofertas que clubes europeos habrían presentado en los últimos días para comprar el pase del jugador de Universidad de Chile, Darío Osorio.

El periodista deportivo comentó que la situación “suena a operación comunicacional” debido a que el rendimiento del futbolista azul está muy lejos del que mostró hace varios meses.

Fue en los programas de deportes, en Direct TV y radio Agricultura, donde el especialista en fútbol puso un gran manto de duda respecto de la veracidad de las últimas informaciones noticiosas, que hablaron de millonarias propuesta de clubes ingleses, como Leicester; o franceses, como el Olympique Marsella de Alexis Sánchez.

“En tres días, Darío Osorio, un jugador que no es titular, pero que está en la selección chilena, aparece en la órbita de un club inglés y francés. Algunos veedores quedaron desolados con lo que se estaba vendiendo”, enfatizó Guarello, quien aseguró que el formado en la U no vale en la actualidad US$7 Millones.

“El viernes se dio a correr el rumor que a Darío Osorio lo querían de Inglaterra. Uno puede codificar de dónde puede salir la información. Si a mí me dicen que vale siete millones de dólares no lo puedo creer”, indicó en su tribuna televisiva del cable.

Sus dudas también las había hecho conocer en la emisora radial, donde aseveró que tantas especulaciones tendían su origen en agencias interesadas en darle una valoración irreal al pase del jugador.

“¿De dónde salen los siete millones de dólares? ¿Cómo puede ser que hoy Osorio valga el doble de lo que valía cuando estaba jugando bien en la U y ha retrocedido?”, lanzó.

“Yo sé de un veedor alemán que fue al Sudamericano Sub 20 (donde participó el futbolista), que le habían recomendado a Osorio y que quedó enfurecido, creyó que le estaban tomando el pelo. ¡Para qué me hacen venir a ver a este jugador! Dijo. No ha sido titular en la U y no lleva goles”, recordó.

“Aquí hay alguien que está tirando bombas de humo. ¿Quién te va a pagar siete millones de dólares por Osorio?¨", insistió.

"Qué raro que una agencia que no es de él estén tirando esto. El tema de fondo es que después de un semestre bajo aparecieran ofertones por Osorio como si la viniera rompiendo en el fútbol chileno. Raro, raro. A mí me suena a operación comunicacional. Parece tapadera, porque el viernes Leicester y ayer Marsella", concluyó Guarello.