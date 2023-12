El lunes pasado TNT Sports realizó una ceremonia para premiar a los mejores de la temporada del balompié criollo. Uno de los jugadores más galardonados fue Fernando Zampedri, delantero de Universidad Católica que fue elegido como Jugador Experto Easy 2023, tras un año en el que se convirtió en el tetragoleador del fútbol chileno.

Quien se refirió a este elección fue Juan Cristóbal Guarrello, quien fiel a su estilo no tuvo pelos en la lengua para cuestionar los premios del evento, como el once ideal en el que no apareció ningún futbolista del equipo campeón de la temporada: Huachipato.

"¿Cómo puede ser que en el equipo que eligió TNT no hay ningún jugador de Huachipato?", lanzó el rostro de Canal 13 en su programa La Hora De King Kong. Tras esto reveló quien era su escogido para recibir el galardón que quedó en manos del Toto Zampedri: "¿Saben quién fue para mí el mejor jugador del campeonato? ¿Saben quién fue? Cris Martínez. Sí Cris Martínez (delantero de Huachipato)".

"No Alexander Aravena ni Zampedri… Aravena hubo partidos que no tocaba la pelota, que desapareció; Zampedri las últimas fecha ni apareció, porque pudo haber sido (Rodrigo) Holgado el mejor 9", agregó el comentarista de Radio de Agricultura.

Pero eso no es todo, pues Guarello también se dio el tiempo de críticar el reciente temporada de la liga de fútbol chilena: "fue un mal campeonato, técnicamente fue muy bajo. Para mí, de lo peor que he visto… pero claro, hay que sacar los apertura/clausura que hubo en algún momento, con sextos de final, que eran campeonatos muy dispersos. Pero como campeonato en si, como campeonato de dos ruedas, técnicamente este es el peor que he visto por varias razones".