El periodista Juan Cristóbal Guarello atacó con todo a Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional por sus polémicos dichos sobre los “chilenos de verdad”.



Guarello se refirió a ella en su programa “La Hora de King Kong” y la cuestionó en torno a la frase que mencionó antes de entregar el nuevo texto al presidente.

Guarello lanza todos sus dardos en contra de Beatriz Hevia

“Esa cabra chica dijo ‘los chilenos de verdad’. ¡¿Qué te creí' hueón, qué te creí?! ¿Qué chilenos de verdad? Quiero ver tu declaración de impuestos a final de año, compárala con la mía. ‘Chilenos de verdad’ ¿Desde cuándo?, esa hue... es la que decía Pinochet. ‘Los chilenos bien nacidos’,¿Qué te creí cabra chica?”, partió diciendo el periodista deportivo.



Así mismo reveló su decisión de rechazar la nueva Constitución. “Voy a votar rechazo, ¡pero por supuesto! Las dos (propuestas) me parecían callampa, y esta ¡chao, hue...!”, dijo.



Bajo esta misma línea de enojo el comunicador aclaró que a los “chilenos de mentira” se les asesinaba en dictadura.



“Me la tuve que mamar 16 años esa pelotudez para que aparezca una embará de 31 años... ‘Los chilenos de verdad’, ¿Qué te creí? (...) ¿A los chilenos de mentira hay que tirarlos al mar amarrados a rieles como hacían antes? ¿A los chilenos de mentira hay que fusilarlos en el desierto y enterrarlos en hoyos?”, complementó.



Sobre esto mismo cerró. “Los chilenos mal nacidos, me acuerdo, no se me olvida y a los que eran supuestamente de mentira, aún los estamos buscando, aún no sabemos donde están”.