Guarello a Colo Colo: "Es el alumno porro que le regalaron el 4 y pasó de año”

El periodista de Canal 13 fue muy duro con el cuadro más popular de Chile.

Colo-Colo le ganó a la Universidad de Concepción y se salvó de ir a la Primera B. Los colocolinos celebraron tras el partido, pero para Guarello no hay motivos para celebrar:

"No hay nada que celebrar. Por algo por ahí apareció una imagen de Plaza Baquedano donde no había nadie, porque no hay nada que celebrar", partió diciendo Juan Cristóbal Guarello luego de que el "Cacique" lograra zafar del irse a la "B".

El periodista además criticó duramente a la dirigencia de ByN señalando que "este modelo de gestión de Colo Colo se fue a pique, se terminó, no puede seguir. Lo lógico es que (Aníbal) Mosa renuncie y busque a alguien que tenga más capacidad para manejar la institución".

Los hinchas de todos los equipos reaccionaron a las palabras del comentarista deportivo: