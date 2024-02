Colo Colo tiene todo listo para cerrar su plantilla de cara a esta temporada, pues el paraguayo Guillermo Paiva se transformará en el tercer y último refuerzo albo para afrontar un exigente año 2024. Gualberto Jara analizó la inminente llegada del delantero, donde realizó un importante aviso sobre su disciplina.

El exentrenador del Cacique fue ayudante de Gustavo Benítez en Olimpia, por lo que está al tanto de la actualidad en el club de donde proviene Paiva, a quien destacó por sus cualidades dentro de la cancha: "Personalmente no tuve la suerte de trabajar con él, pero sí lo conozco, lo he seguido bastante. Futbolísticamente tiene muchas condiciones. Es un jugador atrevido, que siempre llega al área". "No marca muchos goles, pero sí los hace y está siempre ahí, en la zona de peligro", explicó en diálogo con Bolavip.

Sin embargo, reconoció que en lo conductual está bastante al debe: "También es cierto que tuvo muchos problemas por el desorden que tiene, apareciendo en otros ámbitos de la farándula y las redes sociales. Eso le ha complicado y le ha llevado a ganar un poco con la hinchada un aspecto negativo". "Le ha hecho perder la regularidad en el equipo y la titularidad en los últimos partidos", detalló el estratega.

Pese a lo anterior, mantiene la ilusión de que el atacante sepa aprovechar la oportunidad que tendrá como flamante refuerzo de Colo Colo, equipo al que se sumará bajo un acuerdo de préstamo por una temporada: "Esperemos que llegue bien, que pueda incorporarse y adaptarse rápidamente al club".

Y para finalizar, aseguró que a Guillermo Paiva no le pesará la camiseta del Cacique. "Es un jugador que ya sabe lo que significa jugar y pertenecer a un equipo grande como Olimpia y ahora Colo Colo, con la presencia de jugadores importantes como es el caso de Arturo Vidal", cerró Gualberto Jara.