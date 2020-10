Grupo de extrema derecha aprobó posible atentado contra Gustavo Gatica

No paran la violencia. Durante la mañana del pasado viernes, un grupo de adherentes al Rechazo a la Nueva Constitución, más conocidos como "La Diestra", pegó carteles en Plaza Baquedano para defender al ex oficial de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de disparar en el rostro a Gustavo Gatica y dejarlo ciego.

Fueron cerca de 12 personas quienes protestaron a favor del ex uniformado y repartieron folletos contra el cambio de Constitución. Además, atacaron a un vecino del sector que los fotografiaba.

La víctima, Cristian Hugo García, quien también es dirigente social, relató que: "Voy pasando por ahí cuando vi a un grupo de 12 personas que se denominan “La Diestra” y entregan un folleto que al verlo te das cuenta que tiene que ver con el Rechazo".

"Les pregunto de qué se trata y me acerco a unas personas que pegaban en un quiosco uno propaganda, donde ponen a Claudio Crespo como un mártir en un acto negacionista que atenta contra la dignidad humana, no solo de Gustavo Gatica que fue cegado por él, sino que atenta contra toda la sociedad", continuó.

En el afiche se ve a una figura incógnita con una herida ocular, vestido con el uniforme de Carabineros y junto al texto: "Claudio Crespo prisionero por servir a su país".

Al ver esto, el vecino le toma una fotografía a la imagen y "uno de ellos se acerca y me pega con el hombro y me empieza a empujar. Luego me siguen hasta el Metro y me intentan empujar por las escaleras hacia abajo. Me hostigaron y me intentaron pegar, por lo que preferí retirarme".

"Tomé una foto en la vía pública como cualquier persona, pero ellos reaccionaron super violentos y ni siquiera les dije algo. Sólo me amenazaron y se comportaron como gente sumamente violenta. Estaba Carabineros, como está permanentemente en la Plaza, vieron toda la situación y ni siquiera se acercaron, cerró.