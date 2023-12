El electo presidente de Argentina, Javier Milei, asumió el cargo esta mañana en su ceremonia realizada en la Asamblea Legislativa del Congreso. Al evento llegaron importantes autoridades internacionales y trasandinas, tales como la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández. La vicepresidenta saliente se volvió viral en redes sociales luego de que fuera captado su “impresentable” gesto hacia los simpatizantes de Milei.

El gesto de la vicepresidenta



Cristina Fernández de Kirchner llegó al Congreso argentino junto a su hijo Máximo y su custodia. Causó furor por su particular tenida roja y un ostentoso discurso. Sin embargo, eso no fue lo más llamativo de su presencia en la ceremonia de asunción. Al momento de llegar, saludó al público presente, caminó unos pasos y levantó su dedo medio hacia algunos seguidores del nuevo presidente. Al parecer, las “víctimas” del gesto de la ex mandataria, la habrían estado insultando y gritando de todo cuando llegó.



Luego de la aparición de la ex mandataria, llegó Alberto Fernández, quien fue recibido por ella de una manera que también llamó la atención. Esto ya que le hizo un gesto con la mano para que siguiera caminando. La ceremonia, a la que también asistieron personalidades políticas como Jair Bolsonaro, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, transcurrió sin contratiempos.



Sin embargo, el gesto de “fuck you” hecho por Fernández fue captado por el canal TN Noticias y rápidamente fue viralizado en redes sociales. Los comentarios del video son de todo tipo, a favor y en contra de su actitud. Algunos consideraron el acto como “impresentable”, dado el contexto en que se encontraba. “Ordinaria, le quitaron la gallinita de oro”, “Qué más se puede esperar de un socialista”, escribieron los usuarios. Mientras que otros alabaron el gesto de la vicepresidenta saliente. “Grande habría hecho eso 10 veces”, comentaron.