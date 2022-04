Grillo del Gol relató el partido entre la UC y CC tras enterarse de la muerte de su padre

El relator cumplió con su gran labor en honor a su padre. Además, tuvo emotivas palabras por la dolorosa pérdida.

Una jornada muy emotiva en medio del gran dolor que vivía en su interior protagonizó el pasado domingo el relator de fútbol nacional, Patricio Barrera, más conocido como el “Grillo del gol”, luego de enterarse del fallecimiento de su padre.

Sin embargo, y pese a la dolorosa situación personal, el profesional de las comunicaciones asistió a su lugar de trabajo para cumplir con sus labores durante la transmisión del duelo entre la Universidad Católica y Colo Colo en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

“Estamos acá porque él inculcó esto, el ser profesional. Se enojaba cuando llegaba atrasado. Me tocó una vez en San Felipe que me llamó enojadísimo porque yo fui irresponsable, y aquí estoy, responsable por él”, indicó Barrera en radio ADN. Además, explicó que “él me llenó de fútbol la vida, me llenó de pasión por mi querido Wanderers y la voy a mantener por siempre. ¡Aquí estoy, para ti, viejo lindo!”.

El Grillo del Gol, Patricio Barrera.

“Gracias por tanto”

Luego y a través de Instagram, el también relator de TNT Sports compartió una foto de su padre en redes sociales, a quien le dedicó sentidas palabras. “Con esa imagen te voy a recordar, tu vino y esa linda camiseta conmemorativa que te regalo @tigrecruces seguiremos apoyando en las buenas y en las malas. Gracias por tanto”, cerró.