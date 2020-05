Grave denuncia en contra de Municipalidad de Santiago por botar ropa de personas en situación de calle

A través de un registro de redes sociales se puede apreciar el momento exacto en que funcionarios de la Municipalidad de Santiago mueven la ropa de abrigo.

El video fue subido por el cibernauta Ariel López que logró captar el momento. "Funcionarios municipales están ahí, llevándole las cosas a la gente que vive en la calle", un colchón, una manta, con lo que se cubren del frío, eso es ilegal, porque es propiedad privada y todo esto escoltado por estos Carabineros", relató López.

En el tuit se "etiquetó" con el arroba a la Municipalidad y al Alcalde Felipe Alessandri para que entreguen una respuesta a la situación.

El video se llenó de comentarios en contra de los funcionarios, mira acá el momento y las reacciones:

Es porque no quieren ir a las residencias habilitadas para ellos y creen que con esto lo podrán hacer, recuerden que ya las noches están heladas y deben protegerse del frío y más aún con la pandemia... No hay que ser tan negativo y ver en todo el lado malo

Que decepcionante @Muni_Stgo, supongo que ahora los llevarán a algún albergue,la única respuesta posible que se me ocurre a tamaña barbaridad, no les sirve de nada llenarse la boca con la ayuda a la comunidad si no tienen empatía