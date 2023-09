En TikTok se hizo viral un video que deja en descubierto una situación de maltrato infantil en Antofagasta.

En el registro se puede ver como un hombre en bicicleta le tira una pesada mochila a un niño y lo hace correr durante varios minutos soportando el peso.

El alcalde de la ciudad Jonathan Velásquez se comprometió a investigar lo sucedido. Por el momento los antecedentes apuntan a que el hecho ocurrió en la plaza Nicolás Tirado, al norte de Antofagasta.

Reacciones ante video de maltrato infantil

El video grabado desde un edificio alcanzó más de 18 mil likes y cerca de 5 mil comentarios.

“Por qué no le gritaste”, “solo imaginar el infierno que debe vivir en sus cuatro paredes me duele el alma”, “nooo sus piernitas tratando de caminar rápido me muero”, “porque dios los niños no deben sufrir”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver en la red social.

Frente a esta situación de maltrato infantil, es importante destacar que existe la posibilidad de comunicarse al Fono Niños 147.

Se trata de un servicio telefónico gratuito y confidencial de Carabineros de Chile, creado para denunciar casos en que niños y adolescentes sean víctimas de amenazas o vulneración de sus derechos.