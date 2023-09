Gonzalo Winter arremete contra Iván Poduje tras denuncia de “escandaloso carrete”

El diputado Gonzalo Winter tuvo que salir a pararle los carros a Iván Poduje, luego que denunciará que el parlamentario se estaba pegando un supuesto carrete en pleno centro de Santiago.

“Gonzalo Winter carreteando firme en sede distrital pagada con nuestros impuestos. ¿Se lo preguntarán cuando vaya a programas de tv? Sería bueno”, lanzó el arquitecto en su cuenta de X (Twitter), junto con unos videos de la organización “Santiago se Levanta”, donde se evidencia el supuesto carrete.

.@gonzalowinter carreteando firme en sede distrital pagada con nuestros impuestos.



¿Se lo preguntarán cuando vaya a programas de tv?. Sería bueno. https://t.co/tQ8vqbT3K3 — Ivan Poduje (@ipoduje) September 13, 2023

Finalmente, el comentarista político no estaba en lo cierto, ya que las imágenes no mostraban todo el contexto y no se trataba de un “carrete”, si no que de una intervención pública de Amnistía Internacional.

Incluso, el director del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Felipe Mella, tuvo que salir a desmentir a Poduje “Estimado Iván, lo que afirmas no es cierto, esa actividad es de @amnistiachile, se utilizó el balcón del edificio solo para proyectar el trabajo de @Delight_Lab en la fachada del GAM, en el marco de la conmemoración de los 50 años. Los parlantes estaban en las veredas de la Alameda”.

Intervenimos el @centroGAM ex centro de operaciones de la Junta Militar.



La proyección habla del horror, pero también visibiliza diversas formas de resistencia y resiliencia.



🕯 #HagamosMemoria para heredar un país más justo y humano a las nuevas generaciones.#50AñosDelGolpe pic.twitter.com/crmxXIkLDo — Amnistía Internacional Chile (@amnistiachile) September 13, 2023

Gonzalo Winter se lanza con todo

Gonzalo Winter no se pudo quedar callado y ante las acusaciones de Poduje, salir a desmentirlo y lo acusó de tener “una obsesión” con él.

“Lo desmiento categóricamente. 1. La música no proviene de mi oficina. 2. Las personas que se ven en el video están trabajando en silencio. 3. Es una proyección lumínica del GAM. Si me permite una observación, su obsesión con mi persona no es normal”, contestó el diputado.

Los internautas también se lanzaron con todo contra el panelista de Sin Filtros, acusando que “pasa mintiendo” en reiteradas ocasiones.