Gonzalo Ramírez se quebró en pantalla tras conocer triste caso de COVID-19

Un triste momento se vivió la mañana de este miércoles en el matinal Buenos Días a Todos, luego que la periodista Ana María Silva entrevistó a Berta, una mujer de 91 que llegó a vacunarse contra el COVID-19, en la comuna de La Granja.

En el despacho, la adulta mayor contó que su hijo estaba hospitalizado e intubado por el virus, y que no ha podido verlo, algo que conmovió profundamente al conductor del matinal de TVN, Gonzalo Ramírez.

“Es sobrecogedor y agradezco tanto tener la posibilidad de estar aquí y ser testigo de un momento que es muy poderoso en nuestra historia y que nunca se nos va a olvidar. Hoy es el día de la esperanza, después de un año, pero lo que vemos es la cara de lo que ha sido el COVID en Chile“, dijo el comunicador en relación al caso de la longeva mujer.

“No puede haber algo más mierda que una madre de más de 90 años esté sufriendo porque su hijo está riesgo. Ella hoy tiene la esperanza de seguir adelante, aunque tenga más de 90 años, pero tiene a su hijo intubado. Eso ha pasado mucho”, sostuvo.

En esa misma línea, Ramírez agregó emocionado que “muchos han partido, casi 20 mil chilenos y chilenas no tuvieron la oportunidad, no alcanzaron a llegar a este momento, algunos se fueron ayer, antes de ayer, les faltaron días, horas…”, dijo, agregando que la vacuna “es la esperanza, se ve un poco de luz”.

Además, el periodista leyó un tuit de uno de los televidentes, que mencionaba que había perdido a su padre hace 20 días, producto del coronavirus y que destacaba el inicio del proceso de inoculación.

Te puede interesar: Florcita Motuda nuevamente lanzó sus dardos contra el feminismo en redes sociales

“Qué emoción ver a una persona que perdió a su padre, vea este proceso con alegría con ilusión y esperanza, porque eso es ser generoso”, expresó Gonzalo en cámara.

“Estoy seguro que tu padre debe estar lleno de gozo, porque esto se transforma en una esperanza para tantos. Hay muchos que no alcanzaron a llegar a este momento, hay que tomarle el peso, dejemos de lado la tontera, que si (la vacuna) es china, que si no es china, que la cuestión, que el permiso, que no puedo ir a la playa… Nos hemos preocupado de puras huevadas, perdónenme, preocupémonos de vivir“, cerró.