Gonzalo Ramírez se enojó por las grandes aglomeraciones en Terminal Pesquero

El animador del matinal "Buenos Días a Todos", Gonzalo Ramírez, realizó un fuerte llamado por la gran multitud que repletó el Terminal Pesquero, en vísperas de la Semana Santa.

El periodista observó con gran indignación y preocupación en plena transmisión de Buenos Días a Todos la gran aglomeración en los diversos terminales pesqueros del país.

Así, luego de mostrar imágenes de un repleto Terminal Pesquero, desde Iquique revelaron lo que sucedía en Caleta Riquelme, espacio que también figuraba con gran cantidad de gente.

Ahí Gonzalo no aguantó y señaló que "lo que voy a decir es bien impopular. No se enojen conmigo, pero solamente lo hago en afán de colaboración. Incluso todas las personas que tienen fe, que participan activamente en la Semana Santa. Yo creo que Dios va a estar feliz con que se cuiden más que ir a comprar un pescado".

Y agregó que "nos podemos comer esta vez unos tallarines o tal vez por último un pescado en tarro, no sé. Pero en esta oportunidad es arriesgarnos mucho. Se nos puede enfermar alguien de nuestra familia por una tradición, sí, que es importante para muchas personas, sí, pero creo que tal vez hay cosas que podríamos no hacer".

Ahí, María Luisa Godoy lo interrumpió y señaló que "no te puedo encontrar más razón porque además la tradición no es comer pescado, la tradición es no comer carne. O sea todos los que son cristianos, eso es lo que hay que hacer".

Gonzalo complementó que "el sentido final es hacer un sacrificio, dejar de comer algo que sea preciado", a lo que María Luisa indicó: "dejar de comer algo que sea tan rico y comer algo menos rico que un pescado es más sacrificio y ahí siguen mejor su cristiandad".

Luego, el Doctor Sebastián Ugarte también quiso opinar. "¿Puedo decir algo peor, para que ya me echen? ¿Por dónde comenzó esta epidemia? ¿En un mercado de qué?", a lo que los animadores contestaron que "de pescados y mariscos".

Ahí, el médico manifestó que "igual cuidémonos, lo que decía un señor del mercado de mariscos: no hay que relajarse", mientras Gonzalo Ramírez asentía y reafirmaba su dramático llamado.

Revisa el momento acá: