Durante la jornada efectivos del OS7 y OS9 de Carabineros realizaron un allanamiento en el domicilio del director general de la PDI, Sergio Muñoz por el caso audios que involucra al abogado Luis Hermosilla. La situación generó indignación en el periodista Gonzalo Ramírez, quien realizó una profunda reflexión sobre lo ocurrido y le mandó un mensaje a Gabriel Boric.



Cabe mencionar que el Ministerio Público se encuentra investigando el posible pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en beneficio del empresario Daniel Sauer, quien dirige junto con su hermano las empresas de factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital. La Policía allanó el domicilio del implicado y se revisaron los diferentes dispositivos electrónicos de Sauer.



¿Qué dijo Gonzálo Ramírez sobre el caso?



“Las órdenes de entrada y registro, fueron solicitadas por la fiscalía oriente, el jueves 14 de marzo, y se enmarcan en la investigación conocida como caso audios y se fundamenta en las pericias del celular de Luis Hermosilla, desde el cual se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI” anunció el Ministerio Público.



“Perdón, lo que voy a decir es absolutamente básico, pero a mí me da una pena negra lo que está pasando. Cuando tenemos hijos chicos, yo tengo un niño de 4 años… qué mierda de país le voy a entregar a mi hijo, en qué estamos metidos. De verdad que agota, me encantaría estar bailando axé, preferiría, porque agota, todos los días. No para. Como dijo una ex Presidenta, siempre puede ser peor”, señaló el profesional en el Mucho Gusto.



Más tarde agregó que “yo creo que la imagen de esta mañana va a quedar en la historia. Ver Carabineros allanando el Cuartel General de la PDI, es algo bien inaudito. Yo creo que es de los hechos más graves del último tiempo. Aquí hay una oportunidad y no quiero que se desaproveche. Yo creo que Chile no merece más comunicados estúpidos, que en realidad no dicen nada nuevo. ‘Vamos a colaborar con la investigación’. Lo mínimo poh, como cualquiera que es investigado. Acá lo que se requiere es una señal política”.



“Es una estupenda oportunidad. Y no es subirse al pony ni pautear a nadie. Me gustaría ver a la máxima autoridad del país saliendo a dar un punto de prensa y pedir la renuncia a una persona que probablemente puede ser culpable o inocente, pero ya el hecho de que sea investigado a este nivel nos produce una erosión a todos los objetivos que pretendemos en materia de seguridad”, cerró.

