Gonzalo Ramírez calificó de "enfermo" a concejal UDI que justificó violación a niña de 12 años

Indignación y mucha rabia han generado las declaraciones que recibió el concejal de Lota, Iván Roca (UDI), luego que en su cuenta de Facebook se refiriera a la medida cautelar a su hijo Jurguen, quien fue formalizado por el delito de violación a una niña de 12 años.

“Si usted es padre o madre de una mujer menor de edad, contrólela, enciérrela. No le dé libertad de hacer lo que ella quiera. Cero carretes con hombres mayores, cero salidas de noche o que se quede afuera llegando de madrugada, para así no enterarse que está teniendo relaciones impropias de su edad con un hombre mayor”, escribió Roca.

“Que quede de lección para los jóvenes mayores. Si se deja llevar por la apariencia de una joven mujer, terminará irremediablemente procesado o condenado por una mala elección. Aunque usted y la menor saben que fue de común acuerdo y que no existió violencia, obligación, amenazas ni fue forzada a esta terrible decisión”, agregó a su relato.

Estas declaraciones fueron analizadas este miércoles en el Buenos Días a Todos, donde sus conductores fueron categóricos ante las palabras de Roca.

“Todo es tirado de las mechas y ha generado una molestia profunda, incluso de los miembros de su propia tienda política. Es inaceptable que se pretenda justificar una situación injustificable“, partió señalando Gonzalo Ramírez.

“Un hombre de 33 años, un adulto, un gallo peludo, que no necesita defensa, menos del papá, ya debería darle plancha que salga el papá a prestarle ropa y más encima mal prestada, porque intentar justificar y endosar la responsabilidad a la familia de una chica de 12 años de que poco menos que ‘mejor enciérrela, porque si no está provocando a un tonto grande’. No se puede tolerar”, agregó molesto.

Asimismo, el conductor del matinal de TVN manifestó que “aquí hay abuso y hay una acusación de abuso reiterado y las personas como un concejal, sobre todo que tienen una responsabilidad pública, debería estar un poquitito más conectado con la realidad“, afirmó.

Tras esto, intervino Carolina Escobar. “Me llama poderosamente la atención la descripción. Él justifica por la apariencia tanto de ella, como de su hijo, que no aparenta tener estos 33 sino que parece un cabro de 24 años, dice el concejal. Ojo, no se trata de cómo se vea, aquí se trata de lo que piensa y de la madurez emocional que tiene“, explicó la periodista.

“Da lo mismo que la niña esté más desarrollada y se vea mayor, se trata de la capacidad emocional que tiene de poder distinguir qué es lo que está ocurriendo. La manipulación que puede haber detrás de un hombre de 33 años versus una niña de 12, porque al final del día todavía es una niña”, aseveró Escobar.

Por último, Ramírez fue aún más duro en sus palabras. “Todas las justificaciones que se están dando son una pelotudez, inaceptable e irresponsable. Es una señal preocupante, porque está endosando reiteradamente la responsabilidad hacia la menor y su familia, como ‘háganse cargo de esta cabra chica provocadora, porque los adultos se ven tentados con esta cuestión’. Córtenla, son hediondos de 33 años”, sostuvo.

“Si a una persona adulta le provoca algo una niñita de 12 años, pida una hora al doctor, porque está enfermo“, finalizó.