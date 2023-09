En una nueva edición del programa Sin Filtros, Ignacio Bustos, presidente de Patria Progresista, y el humorista Arturo Ruiz-Tagle tuvieron un fuerte cruce que terminó con el periodista Gonzalo Feito pidiéndo que mutearan los micrófonos.



La situación se dio en medio de un debate por los posibles ganadores y perdedores del Proceso Constitucional que se lleva a cabo actualmente y que es liderado por la extrema derecha.



Gonzalo Feito mutea a panelistas de programa por fuerte discusión



Bustos intentaba explicar su punto de vista cuando fue interrumpido por Ruiz-Tagle frente a esto se enojó y dijo. “Al señor, autodenominado vocero ciudadano, que se quede callado, por favor, para poder hablar”.



Ante esto el comediante no le hizo caso lo cual produjo que se ofuscara fuertemente. “Déjate de hablar hueás, saco de pelotas. Imbécil”.



Mientras los panelistas se seguían insultando, el conductor pidió silencio e intervino la discusión solicitando que mutearan todos los micrófonos: “Les quiero pedir muchachos por favor”.

"Al autodenominado vocero del pueblo, que se calle para poder hablar"@I_bustossaez le lanza con todo a @ArturoRuizTagle por su interrupción en el panel#sinfiltros #sinfiltrostv pic.twitter.com/4O23NiOi6A — sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) September 28, 2023

Recordemos que, esta no fue la unica polémica que se vivió en el programa, en la instancia el comediante Arturo Ruiz-Tagle señaló que, debido a su postura política había recibido diversas agresiones e incluso le habían envenenado a su perro.

Así mismo en el programa la Divina Comida dijo hace algún tiempo que tras el Estallido Social cambió su orientación política. “No me gustó la violencia, no me gustó la mentira. La mentira de decir ‘los pacos quemaron el Metro’. Aquí hubo un intento de hacer un golpe de Estado. Así no más”, señaló.