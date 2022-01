¿Golpe de Estado? Kenita Larraín lanzó una impactante predicción sobre Gabriel Boric

La numeróloga nacional, María Eugenia "Kenita" Larraín, fue la nueva invitada al programa Zona de Estrellas de Zona Latina, donde conversó con Jaime Coloma y Vasco Moulian.

En la instancia, la modelo realizó nuevas predicciones sobre el futuro Gobierno de Gabriel Boric y, además, se refirió a su relación de pareja con Irina Karamanos, la futura primera dama, consignó Fotech.

“Está en un ciclo que tiene relación con el 1. El 1 siempre va a marcar liderazgo en la numerología de los planetas y tendrá la oportunidad de realizar cosas nuevas”, dijo.

“Va a tener que aprender a poner límites y a lo mejor no se le va hacer tan fácil. Aquí va a tener que hacer un trabajo súper grande de no ser tan influenciable”, agregó.

Luego, la numeróloga lanzó su vaticinio más duro. “No soy dueña de la verdad, pero me da la sensación, si la Constitución así lo planteara, la nueva, que son cuatro años más, no veo que termine el periodo”, reveló.

En ese momento, Coloma intentó explicar que la ex modelo quizás se refería a un eventual cambio en el sistema presidencial y que el Gobierno fuera de transición.

La exparticipante de El discípulo del chef insistió: “No digo que esté en relación con eso, digo que veo eso, tengo una intuición. No voy a entrar en la forma, pero en el fondo podría no terminar el Gobierno”.

Finalmente, sobre su relación con Karamanos, comentó que “en este ciclo va a tratar de limpiarse, de deshacerse de cargas antiguas, y hablo a nivel familiar y en lo personal con su energía”,

“No veo un año tan fácil como relación de pareja, numerológicamente, y si tú lo piensas, no es lo mismo ser pareja de un diputado que de un presidente”, concluyó.