Goleador histórico de la UC ninguneó a Fernando Zampedri por si rompe su récord

El goleador histórico de la Universidad Católica, Rodrigo Barrera, le bajó el perfil a la posibilidad que tiene Fernando Zampedri de romper su récord y recalcó que, en su época como jugador, nunca buscó de mantera intencional lograr esta marca.

La racha que atraviesa el delantero trasandino ha ayudado a Universidad Católica para escalar posiciones en la tabla con miras a una anhelada clasificación a Copa Libertadores, sino que también en la lucha personal del delantero argentino de convertirse en goleador histórico del club.

Y es que el propio jugador reconoció, semanas atrás, que su principal anhelo es entrar en la historia del elenco precordillerano y batir el récord que posee Rodrigo Barrera con 118 anotaciones. El ex Rosario Central lleva 79 goles actualmente.

Las palabras del delantero hicieron eco en el dueño del récord, quien en conversación con ESPN Chile, enfatizó en la importancia y dificultad de su marca.

“Yo nunca busqué ser el goleador histórico, al contrario, siempre le daba pases a Luka Tudor, al ‘Beto’ Acosta, a Juan Carlos Almada, a José Cardozo, a todos. No pateaba ni los penales”, aclaró el ‘Chamuca’.

Sobre la ‘amenaza’ del ‘Toro’, el ex seleccionado nacional arremetió: “Si soy goleador histórico fue porque pude hacer muchos goles, pero nunca lo busqué como se busca hoy, eso de pasar al número uno, que en este caso soy yo”.

Además de referirse al presente de la escuadra que dirige Ariel Holan y de su récord, Barrera también tuvo tiempo para aclarar lo que fue su polémica salida de la ‘UC’ para recalar a Universidad de Chile, escuadra donde también logró dejar su huella.

“La gente tiene que saber que yo me fui de Católica no porque yo me quisiera ir… A mí me echaron. En 1996, vencía mi contrato y me dejaron seis meses sin entrar a San Carlos, sin acceder a las instalaciones… Botado”, reveló el exartillero.

En la misma línea, el ídolo de Universidad Católica explicó por qué decidió llegar al conjunto azul y se mostró dolido con la institución cruzada. “A fin de año me llamaron de Colo Colo y la U, pero decidí la U porque tenía más amigos ahí y mejor afinidad con los que eran mis compañeros en la selección. Por eso me pasaron factura, porque siempre he dicho que ahí me trataron increíble… Yo salí campeón el 2002 con la UC y nunca me llamaron”, cerró.