Gobierno presenta plan en ayuda para las familias damnificadas en incendio de Viña

El Gobierno de Gabriel Boric Font dio a conocer este lunes una serie de medidas para apoyar a los damnificados por el incendio forestal que inició el pasado jueves en la comuna de Viña del Mar, donde destaca el “bono de recuperación", por un monto de hasta un millón 500 mil pesos, para la gran mayoría de las familias damnificadas.

“Hoy día, el Presidente nos ha instruido para aumentar el monto del bono, recogiendo lo que tiene que ver con las alzas del IPC del 2021 y 2022, estamos en condiciones para anunciar que vamos a iniciar la dictación de las resoluciones para la entrega de los bonos de recuperación por un monto de un millón y medio de pesos”, indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Tras esto, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson aclaró que el bono se entrega a “las personas que tienen su vivienda con título de dominio, las personas que estaban arrendando, las personas que estaban en campamentos catastrados por el Ministerio de Vivienda (Minvu)”.

Quienes no podrán acceder al apoyo económico son ”las personas que estaban en campamentos no catastrados por el Minvu son las que en este caso no pueden acceder a este beneficio”, añadió, asegurando que de todas formas van “a conversar con el municipio para ver de qué forma se puede acceder a otro beneficio, que vamos a estar entregando en estos días”.

En esa misma línea, aclaró que “este bono no es postulable, se hace en base al registro que entrega la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y al contraste que podamos hacer, verificando la información que contiene”.

”No va por calificación socioeconómica, no va por el Registro Social de Hogares, sino por el hecho de haber tenido un siniestro en el hogar. Ahora estamos viendo las nóminas, porque esto es por autor-reporte y se tiene que verificar la información para poder entregar esta ayuda lo antes posible, que se deposita directamente en las CuentaRUT de las familias”, expresó el titular de Desarrollo Social.

Consultado sobre cuando comienza la transferencia, el exdiputado respondió: “Esperamos terminar las nóminas en los próximos días, entre hoy y mañana, para que esto pueda cursarse ojalá dentro de esta semana. Si no, el primer día de la próxima semana debería estar depositado en las cuentas”.

Respecto a soluciones a largo plazo para las familias, el subsecretario informó que el Ministerio de Obras Públicas “está trabajando intensamente en poder sacar todos los escombros. Se está haciendo de manera continúa, todos los días, y tiene que ver con habilitar el terreno para llevar una segunda respuesta, que es la instalación de viviendas de emergencia”.

”Esperamos gestionar, durante la primera quincena de enero, la entrega de las viviendas de emergencia”, anunció, detallando que se entregarán a través del Servicio Nacional de Respuesta ante Desastres (SINAPRED).

Al respecto, Jackson explicó que el Minvu “va a estar hoy, mañana y pasado generando lo que se llama la ficha 2, que permite tener antecedentes más técnicos respecto a las viviendas y a los terrenos, para entregar una respuesta ad-hok en materia de reconstrucción”.

”En el plazo que esto se demora -porque las reconstrucciones no son de la noche a la mañana- existe una parrilla de opciones para las familias, entre bonos de arriendo, viviendas de emergencia, que vamos a estar comunicando probablemente el jueves de esta semana”, cerró.