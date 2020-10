Gobierno no da brazo a torcer en caso de Carabinero infiltrado en concentraciones sociales

Mucho se ha especulado referente al funcionario de Carabineros que se mantenía de civil como infiltrado en las organizaciones sociales. Se conoció igualmente que el efectivo policial ayudó en ollas comunes y constantemente manifestaba sus deseos de “enfrentarse con los pacos”.

Sin embargo, su presencia comenzó a levantar sospechas debido a la insistencia con la que incitaba a los vecinos a participar en enfrentamientos con la policía.

Por su parte, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, comentó que la presencia del agente específicamente en la población Lo Hermida, quien además poseía identificación falsa, forman parte de la Ley de Inteligencia del país.

“Los agentes infiltrados son parte de la Ley de Inteligencia, no solamente en nuestro país, sino que también en otros países que tienen una Ley de Inteligencia. Y no me puedo pronunciar sobre aspectos operativos como tales, sino que eso le corresponde a Carabineros”, precisó.

Cabe destacar que el agente fue identificado por un joven de la población, quien lo reconoció en las pantallas de televisión de un programa emitido años atrás, donde vestía de Carabineros y con una apariencia totalmente distinta a la actual.