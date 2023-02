Gobierno descarta la entrega de un sexto retiro tras la emergencia por los incendios en Chile

El Gobierno de Gabriel Boric estimó en 250 millones de dólares el gasto que ha desembolsado el Estado durante la emergencia provocada por los incendios forestales en la zona centro sur del país. La información fue entregada por la ministra de Hacienda subrogante, la subsecretaria Claudia Sanhueza, quien detalló las medidas de ayuda a las familias afectadas por la tragedia.

En entrevista con CNN Chile, la autoridad explicó el propósito del Bono de Recuperación, que ya empezó a ser entregado. “Está pensando para apoyar en la recuperación de algunos enseres, hay otra ayuda que tiene que ver con entregar una vivienda transitoria que ya comenzamos a entregar”, afirmó.

“Alrededor de 500 viviendas transitorias se están entregando, y ya esta semana va a comenzar el depósito en las cuentas RUT el Bono de Recuperación, que asciende a un millón quinientos mil pesos para los hogares que han tenido una alta afectación y setecientos mil pesos a quienes han tenido una afectación media o baja”, agregó.

En ese sentido, puntualizó que “estas son Ayudas Tempranas porque aún estamos combatiendo los incendios”. “Hoy día tenemos alrededor de 1.742 hogares que van a recibir este Bono de Recuperación”, estimó la ministra (s) Sanhueza, agregando que “creemos que con esto abordamos gran parte, por el momento no hemos tenido nuevos afectados, pero nada descarta que más adelante pueda haber”.

Respecto de los montos totales, la subsecretaria afirmó que “el presupuesto para el sector Agricultura que tiene Conaf y combate contra los incendios forestales aumentó 22% en este año, y eso vamos a evaluar”. “Todavía estamos haciendo un catastro bien fino de cuántos serían los recursos que nos harían más bien autónomos en el combate contra estos incendios forestales, de producirse de aquí en adelante”, añadió.

Asimismo, consultada cuánto presupuesto se va a destinar para recuperación, Sanhueza dijo que serán alrededor de 35 mil millones de pesos, eso sí, con base en antecedentes históricos.

“En las Ayudas tempranas estamos pronosticando gastar 35 mil millones de pesos, además hemos hecho algunas estimaciones gruesas basadas en datos históricos del incendio de 2017, una estimación que va variando dependiendo del número de hectáreas quemadas”, indicó.

“Por ahora, con las hectáreas quemadas hasta el viernes de la semana pasada, eran aproximadamente 250 millones de dólares, que corresponde a lo que el Estado gasta directamente en esta emergencia”, estimó.

“Esto no incluye otros costos económicos que podrían tener algunos sectores económicos, no incluye el efecto sobre la salud de las personas, no incluye la pérdida de biodiversidad. Esto es lo que el Estado ha gastado en una emergencia como esta, cuando tenemos aproximadamente 300 mil hectáreas afectadas”, explicó.

“El incendio esta vez es bastante rural, la menor parte son viviendas urbanas, por lo que hay que identificar bien las necesidades de los distintos sectores y lo que se ha perdido, para diseñar bien las políticas de recuperación”, agregó.

Por otro lado, respecto a la propuesta de impulsar un sexto retiro, la secretaria de Estado subrogante reiteró la posición del Gobierno en contra de la medida. “Nosotros estamos enfocados en apoyar y no perjudicar el camino que hemos trazado en lo económico. El país este año va a tener una baja de la inflación anual sistemática producto de las políticas fiscales que hemos aplicado y creemos que eso le hace bien al país y a los hogares”, agregó.

“Otro retiro o autopréstamo generalizado, perjudicaría ese camino que hemos cuidado este año”, cerró Sanhueza.