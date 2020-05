Gobierno criticó a empresas que se acogieron a la "Ley de Protección al Empleo"

"No nos parece correcto que una empresa que no se está viendo afectada se acoja a la Ley", explicó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, criticó durante la jornada del viernes a las grandes empresas que realicen la repartición de sus utilidades y se acojan a la Ley de Protección al Empleo.

"Como Ministerio del Trabajo hemos señalado que nos parece que las empresas que se acojan a la Ley de Protección al Empleo deben ser empresas que estén teniendo problemas y que, por lo tanto, si ellas no se han visto afectadas en sus ingresos, no debieran acogerse a la ley", explicó la ministra.

"Nos parece que la señal de distribuir utilidades que van más allá de lo que la ley establece como obligatorio, es una señal absolutamente contraproducente. No nos parece correcto que una empresa que no se está viendo afectada se acoja a la Ley de Protección al Empleo porque esta es una ley que busca darles una solución a los trabajadores de empresas que de otra manera no serían viables", manifestó.

Hasta la fecha, han sido más de 66.000 las empresas que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo desde su entrada en vigencia el pasado 6 de abril, donde las que más han dado qué hablar han sido grandes empresas como la aerolínea Latam y la empresa Cencosud.

La primera solicitó solvencia económica al Estado luego de varios días de inactividad producto de la pandemia de coronavirus y la segunda, perteneciente al empresario Horst Paulmann, anunció que se aprobó el pago de dividendos por un monto total de más de 91.000 millones de pesos, que equivalen "aproximadamente" a poco más del 80 por ciento de sus utilidades líquidas del 2019.