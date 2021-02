Gobierno anunció que profesores deberán acreditar su profesión para ser vacunados

Desde el Gobierno señalaron que los profesionales de la educación podrán presentar su contrato o un certificado dispuesto por el Mineduc.

El Presidente Sebastián Piñera anunció el pasado viernes que se iba a adelantar el calendario del Plan de Vacunación para los profesores y los trabajadores de la educación, quienes comenzarán a ser inoculados a partir del próximo 15 de febrero.

En el tradicional balance diario, el ministro de Salud confirmó que los profesores necesitarán tener un documento que acredite su condición de profesor para ser vacunados, como, por ejemplo, su membresía del Colegio de Profesores.

"Todos los trabajadores de la educación, es decir, profesoras, profesores, educadoras de párvulo, auxiliares de la educación, es fácil de entender. A medida que vayan pasando los días se irán agregando otras edades". Enrique Paris, Ministro de Salud.

"Yo confío en los profesores, si un profesor dice que es profesor -explicó- por último puede llevar su carnet de identidad, porque en el carnet de identidad uno también puede colocar la profesión", agregó.

"Los profesores que tengan cualquier identificación tienen derecho a vacunarse, si hay alguna persona que no es profesora y que quiere vacunarse yo creo que es mejor que no lo intente, porque no corresponde... Punto", fustigó el ministro.

¿Dónde obtener el certificado para acreditar la profesión?

En esta línea el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señaló que los profesores podrán acreditar su condición de trabajador de la educación con su contrato de trabajo o descargando un certificado a través del siguiente link: tramites.mineduc.cl/home/procesos/5