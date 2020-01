Gobierno anunció proyecto para regular el derecho a reunión

La medida fue duramte cuestionada y su iniciativa legal será presentada a través del Ministerio de Justicia que lidera Hernán Larraín.

Desde el Gobierno de Sebastián Piñera anunciaron que durante el primer semestre de 2020 presentarán al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifique el derecho a reunión.

En la actual constitución, la libertad para reunirse se encuentra consagrada en el artículo 19 número 13º: "El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas".

Según información emanada de El Mercurio será el Ministerio de Justicia quien presente la iniciativa, tras un acuerdo entre el Presidente Sebastián Piñera y el ministro Hernán Larraín. "Conversamos todo y nos dio el apoyo para que siguiéramos con fuerza", explica el titular de cartera.

Larraín recalcó que "es un tema complejo, que ahora no queremos que se confunda con situaciones concretas que están pasando. Pero es evidente que parte de lo que ha pasado hoy día se debe a que no hay una legislación".

El secretario de Estado dijo que "parte del debate es que haya un consenso de lo que significa el derecho a reunión con respeto a los otros derechos; lo que significan las divergencias entre una marcha, el movilizarse y una manifestación pública fija".

Por lo mismo, el ministro explicó que "más que un problema de autorización previa como una condición, es cómo organizo y coordino el ejercicio de muchos derechos. Y al mismo tiempo cómo objetivizo las posibles causas de denegación. Y si alguna vez, por algún objetivo serio y fundado no corresponde, que esté establecido en la ley".

Las reacciones fueron en contra de la determinación del ejecutivo:

Una torpeza no solo por que el derecho a Reunion consagrado constitucionalmente puede variar en su contenido y alcance en una nueva constitución. Si no por que el problema no es normativo si no de cómo el gobierno y en especial carabineros lo garantiza y resguarda pic.twitter.com/Raw0nWrZUP