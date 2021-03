Gobierno anunció acciones legales contra vándalos que atacaron estatua de Baquedano

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que este monumento representa a héroes chilenos y que "no le pedimos a los vándalos que den su vida por Chile".

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció que están "presentado las querellas correspondientes" tras la quema a la estatua del general Baquedano en la última jornada de manifestaciones durante el pasado viernes.

En la última jornada se registró una nueva protesta en el centro de Santiago, que terminó con el general Baquedano en llamas luego que un grupo de personas pusiera un neumático debajo de la estructura y le prendiera fuego.

"Estamos presentado las querellas correspondientes", informó el titular de Interior ante este hecho.

Además señaló que "esa estatua representa al soldado desconocido, soldados que dieron un vida por Chile en la Guerra del Pacífico". A diferencia de la historia, añadió, "no les pedimos a los vándalos que den su vida por Chile, no les pedimos ni siquiera que hagan grandes sacrificios por Chile, lo único que les pedimos es que no destruyan Chile".

El Ejército solicitó, nuevamente, trasladar esta estatua para ser protegida de las manifestaciones y hechos vandálicos, sin embargo, Delgado acotó que "es algo que se puede evaluar, discutir, pero en lo personal creo que nosotros tenemos que mantener nuestros símbolos: tenemos que dar la pelea".

Por su parte, el jefe de la defensa nacional de la Región Metropolitana, el general Cristóbal de la Cerda, dijo que "el Ejército ha manifestado su intención de cambiarlo de ubicación para protegerlo y ha recibido las respuestas correspondientes, o sea va a reiterar probablemente luego ese requerimiento".