Gobernador del Tamarugal es acusado de golpear a una funcionaria pública

El Gobernador de la Provincia del Tamarugal, Natan Olivos (Evópoli), fue denunciado por una funcionaria de la Gobernación.

Ante esto, el fiscal de la zona Hardy Torres, detalló que: "Personal de Carabineros de la segunda Comisaria de Pozo Amonte, recibió la denuncia por un delito de lesiones de una persona de sexo femenino, cuestión que habría sucedido al interior de la Gobernación del Tamarugal, imputando de tales hecho al gobernador de la provincia del Tamarugal".

"Debido a esto, personal de Carabineros me informó de la situación y yo he dispuesto que se trabaje en el sitio del suceso, se recaben las declaraciones de los eventuales testigos de esta denuncia, así como el respaldo de todas las cámaras de seguridad de la Gobernación para objeto de poder identificar y tener claridad al respecto de la ocurrencia o no de los hechos denunciados", añadió.

Cabe mencionar que el Gobierno designó a Olivos, quien además fue Seremi de Educación, en el cargo hace algunos días, tras la renuncia de su predecesor, Jussef Araya.

Por otra parte, el gobernador del Tamarugal negó las acusaciones, mientras la denunciante entregó su testimonio a Radio Paulina.