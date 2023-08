Gloria Naveillán se llena de críticas por llamar “leyenda urbana” las violaciones de mujeres en dictadura

La diputada Gloria Naveillán se llenó de críticas luego de afirmar que las agresiones sexuales que sufrieron mujeres durante la dictadura de Augusto Pinochet son serían reales y se trataría de “una leyenda urbana”.

La parlamentaria esbozó esas palabras, mientras buscaba justificar su voto en contra de un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputadas y Diputados que condenaba la violencia sexual contra las mujeres luego del Golpe de Estado de 1973. Existen diversos fallos judiciales e informes de derechos humanos sobre lo que vivió en esa época.

“Estas son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas, no tengo ningún problema. Pero que se sumen también las violaciones que hubo a mujeres en la época de la Unidad Popular”, se atrevió a afirmar la exmilitante del partido Republicano, según consignó Cooperativa.

La legisladora fue consultada si no diferenciaba entre algunos casos violaciones y los ataques sistemáticos de la dictadura, a lo que contestó con la polémica frase: “Es que yo no sé si son sistemáticos. No creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana”, lanzó.

Te puede interesar: Inmobiliaria Bellavista contraataca y quiere revertir el sobreseimiento del alcalde Jadue

Las críticas a Gloria Naveillán

Las palabras de la diputada Gloria Naveillán se llenaron de críticas en redes sociales, incluso durante varias horas se encontró en la sección de tendencias de Twitter, donde los internautas no le perdonaron sus dichos. “Qué horror esta gente negacionista”; “Esto es maldad pura”; “Miserable. Ser de derecha en ningún caso supone llevar consigo este nivel de crueldad”, se podía leer en la exred del pajarito.

Uno de los que quiso responder directamente a la parlamentaria, fue el diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, quien compartió el testimonio de su madre, que en esa época fue electrocutada y violada por agentes de la dictadura.

Además, la periodista Mirna Schindler compartió el documental de su autoría, titulado "la venda sexy", que habla justamente de las vejaciones que sufrieron las mujeres durante el período de Pinochet.

Pensé mucho si respondía esto, porque es doloroso, pero pienso que si ella tuvo el valor de contarlo, es necesario. Diputada @glorianaveillan, le presento a Gabriela, mi madre; no es un “mito urbano”, como tantas otras mujeres abusadas por agentes del Estado en dictadura. https://t.co/ddic6ipLdD pic.twitter.com/rgMQyHEONL — Andrés Giordano Diputado D9 (@AndresGiordanoS) August 23, 2023

Diputada Naveillán, le comparto mi reportaje sobre "La Venda Sexy", un centro de detención de la DINA que ocupó la violencia sexual contra prisioneras y prisioneros. Los detalles escabrosos de lo que fueron capaces hacer se los dejo aquí. @glorianaveillan https://t.co/5Aa1mvcggo — mirna schindler (@mirnaschindler) August 24, 2023