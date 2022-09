Gissella Gallardo culpó a Karen Doggenweiler del fin de su relación con Mauricio Pinilla

Una nueva "bombita" lanzó el reconocido periodista de farándula, Sergio Rojas, sobre la exrelación de la pareja conformada por el otrora jugador de la Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, y Gissella Gallardo.

En esta oportunidad, el periodista sacó a la luz una supuesta mala onda de la ex esposa de Pinigol con Karen Doggenweiler, su ex compañera de trabajo en TVN. De acuerdo al relato del comunicador, Gissella tendría en las cuerdas a la animadora, a quien acusaría de incentivar a su pareja para terminar su matrimonio luego de 20 años.

Te puede interesar: Natthy Chilena filtró video de Mauricio Pinilla lamiendo el ano a otra escort de Santiago

“Gissella le echa la culpa a Karen Doggenweiler, que habría sido la consejera de Mauricio, en señalarle que dejara el matrimonio porque era parte de una relación tóxica”, afirmó Rojas.

Te puede interesar: Los memes que dejaron el video de Mauricio Pinilla lamiendo un trasero con Natthy Chilena

Además, el reportero contó en el espacio farandulero que luego del día de furia de Gissella, quien le habría rayado el vehículo el fin de semana, este ya no quiere saber nada más de su ex pareja. “Lo que me dicen es que Mauricio también ha tapado conductas de Gissella, porque ella habría tenido actos bastante desquiciados a lo largo del matrimonio”, agregó Rojas.

Incluso, aprovechó la instancia de aplaudir a la nueva incorporación de Mega por el supuesto consejo que le habría dado a su ahora ex compañero. “Bien Karen, porque era una relación tóxica y no tienen arreglo”, cerró el periodista.