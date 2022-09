Gissella Gallardo confirmó el romance de Mauricio Pinilla con ex pareja de ídolo de La Roja

Tras varios meses de intensos rumores en los espacios de farándula de nuestro país, finalmente se pudo confirmar el ansiado y polémico romance entre el ex futbolista nacional, Mauricio Pinilla y la modelo española, Gala Caldirola.

La persona a cargo de la revelación fue Gissella Gallardo, ex esposa del rostro de TVN, quien aseguró que la pareja mantiene una relación desde hace un tiempo. La confesión la realizó en el programa Zona de Estrellas, donde Cecilia Gutiérrez se contactó con la influencer para consultarle si el amor había golpeado nuevamente su puerta. Esto, ante las especulaciones que surgieron tras un posteo que realizó en redes sociales.

Gisella Gallardo reveló la verdad sobre Mauricio Pinilla.

Te puede interesar: Mauricio Pinilla celebró las Fiestas Patrias con ex pareja de histórico jugador de La Roja

“En este momento estoy enfocada en la estabilidad emocional de mis niños y en acompañar a mi papá y mi familia”, dijo al momento de descartar cualquier posibilidad de un nuevo amorío.

Luego, la periodista le hizo una pregunta sin filtro: "Tú sabes si es verdad que Mauricio anda con Gala y pasaron el 18 juntos?”, le dejó la inquietud. Fue ahí donde la influencer sorprendió con su respuesta: “es verdad. Todo el mundo sabe que Mauricio y Gala están juntos”, relató.

Además, también entregó sabrosos detalles de cómo se enteró del romance de su ex pareja con la modelo ibérica. “(Gala) Me mandó a decir que está con Mauricio Pinilla. Me llamó una amiga de ella, mandada por Gala, para contarme que está con Mauricio”, cerró, confirmando el amorío más bullado del último tiempo en la farándula nacional.