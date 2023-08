Giorgio Jackson explicó por qué no piensa renunciar

Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, reafirmó su decisión de no renunciar a su cargo, a pesar que la oposición lo exige constantemente, por los supuestos vínculos que tendría el militante de RD con el Caso Convenios.

Al ser consultado nuevamente sobre si dejaría o no su rol en el Gobierno, Jackson señaló “estar súper concentrado en las tareas propias del Ministerio de Desarrollo Social y la parte de la contingencia política es algo que, en este caso, ya se han referido la ministra vocera, la ministra del Interior, el ministro Marcel, el ministro de Justicia y yo, por lo tanto, voy a seguir concentrado en las labores del Ministerio”.

Giorgio Jackson aseguró que seguirá trabajando

Además, Giorgio Jackson aseguró que la defensa que él hace no es por su bien particular, si no que por su labor en el proyecto colectivo: “Yo al menos acá no estoy velando por mí, sino por un proyecto que es colectivo”, indicó.

A pesar de esto, el ministro de Desarrollo Social volvió a contar que su cargo siempre ha estado a disposición del Presidente Gabriel Boric y que finalmente es el mandatario quien decide las personas que continúan en el gobierno.

“Acá estamos ante un régimen presidencial. Es el Presidente de la República quien tiene esta atribución y yo voy a seguir trabajando sin desviar el foco de atención a las labores que la ciudadanía está demandando”, comentó.