Giorgio Jackson criticó la llegada de Cecilia Pérez a Universidad de Chile

El Ministro Secretario General de la Presidencia de Gabriel Boric, aseguró que todo "tiene que ver con la transparencia y los conflictos de interés".

Giorgio Jackson.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, criticó el nombramiento de Cecilia Pérez, ex ministra de Deportes, como nueva vicepresidenta de Azul Azul, la concesionaria que rige el fútbol de Universidad de Chile.

La autoridad oficialista fue duro para cuestionar el arribo a la U de quien estuvo hasta el mes pasado como máxima autoridad gubernamental en el deporte. "Yo diría que el problema en general con ese nombramiento es que alguien que pasa de ser el regulador pase a ser el regulado o viceversa, en un tiempo muy corto de plazo. Creo que es complicado", aseguró el representante del Frente Amplio en diálogo con el Twitch de T13.

Según el ministro de la Segpres, "si fueras director de una AFP no pasas a ser ministro del Trabajo; o si es que eres ministro de Deportes no pasas a ser director de una sociedad anónima". De acuerdo al ministro, "eso tiene que ver con la transparencia y con los potenciales conflictos de interés. Es complejo que no esté mejor regulada esa parte, eso creo". cerró.

Actualmente, la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas sigue durmiendo en el Congreso hace varios años. Recordemos que el ministro ha acogido las demandas de agrupaciones de hinchas que piden la regulación de estas instituciones y se ha comprometido en avanzar en la redefinición de los clubes deportivos, hoy muy cuestionados por el distanciamiento con sus respectivos seguidores.