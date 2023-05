Gino Costa reveló que sufrió una terrible discriminación en un local nocturno

El periodista de TVN, Gino Costa, fue parte del programa “Hoy se Habla” de su misma casa televisiva, donde conversó sobre su vida desde que habló de su orientación sexual.

“Hay ganas de ser más liberales, pero los extremos están muy de moda. Hay países que están retrocediendo, como Italia. Cualquiera puede pensar lo que quiere dentro del respeto”, señaló Costa.

En esa misma línea, agregó que “uno de niño siempre tiene metas. Y yo cuando me cuestioné mi sexualidad, hablarlo a través de los medios, me lo cuestioné. Y eso no es un rollo mío, es un rollo que te lo impone la sociedad”.

Además, contó un incómodo momento que vivió “Este fin de semana fui a una discoteque en la comuna de Vitacura, donde va gente de buena educación, con buenas lucas”, comenzó diciendo.

“Pido perdón por lo que voy a decir. Fui al baño y alguien que estaba haciendo pipi al lado dice: ‘está lleno de maracos, hay que tener cuidado´”, reveló.

Sobre estas palabras y desaire que vivió indicó que le daba lo mismo. “Tuve una crianza maravillosa de mi familia y me han entregado una fortaleza de que ese tipo de comentarios no importan. Pero quizás a la persona que está al lado sí. Me da lata porque ese gallo que lo dijo es un infeliz. Imagínate si tiene un hijo, cómo lo va a criar”, indicó.