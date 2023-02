Gino Costa habló tras revelar que ama a otro hombre

El reconocido periodista de TVN, Gino Costa, entregó detalles sobre la íntima confesión que realizó en entrevista con la revista Velvet, donde se refirió por primera vez a su pololeo con el académico del área de la salud, Miguel Ángel “Pollo” Campos.

“No es fácil, he recibido una avalancha de puro cariño y amor. A veces estas cosas hay que visibilizarlas para que no se condenen más o que estemos viviendo momentos súper difíciles cuando uno solamente ama”, indicó.

En Buenos días a todos, el comunicador explicó que “yo amo a este equipo. Si lo hablo acá es porque les tengo mucha confianza. Ya son 10 años en TVN, los quiero mucho, yo me muevo desde aquí (el corazón)”.

En diálogo con el mencionado medio, Costa reveló que “mi proceso de asumir mi orientación sexual fue más tardío al de cualquier otra persona, porque tengo mi mente tan potente y eso bloqueaba mi corazón”. “Cuando apareció la persona, todo lo que creí que había sentido en el amor antes, se fue a las pailas. A mis 35 años me di cuenta de que amaba a otro hombre”, cerró.