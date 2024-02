Durante la tarde del pasado miércoles, el presidente Gabriel Boric recibió el féretro del expresidente Sebastián Piñera, donde dio el pésame a la familia Piñera Morel. El recibimiento, que se concretó en el Grupo 10 de la Fach, estuvo marcado por la breve reunión entre Boric y Cecilia Morel, viuda del exmandatario que falleció el pasado martes 6 de febrero en un accidente aéreo.

Tras el descenso del féretro desde el avión, funcionarios de la Fuerza Aérea colocaron una bandera chilena sobre el féretro. Además, la banda instrumental de la Fach realizó una breve presentación en honor a Sebastián Piñera. “Honores a su excelencia, el expresidente de la República”, fue la primera frase que marcó a la ceremonia.

El comentado gesto de Gabriel Boric

Más tarde, cuando el ataúd pasó a escasos metros de las autoridades, el presidente Gabriel Boric contuvo a Cecilia Morel con un abrazo. “En una imagen muy emotiva y empática de parte del presidente Gabriel Boric, al momento de pasar el féretro frente a ellos, vemos a Cecilia Morel muy afectada y el presidente, de alguna manera, la contiene”, describió la periodista Priscilla Vargas, mientras Canal 13 pasaba las imágenes de la ceremonia.

En redes sociales, el gesto del presidente no pasó desapercibido e inmediatamente acumuló una gran cantidad de reacciones valorando la acción del mandatario. “El abrazo de Cecilia Morel a Boric lo dice todo. El abrazo de Boric a Cecilia es genuino aunque algunos no les guste”, “Muchos critican a PDTE. Boric, pero hay algo en él que siempre rescato, su calidad humana, y hoy lo vi con la viuda de EX.PDTE Cecilia Morel, fue muy empático y no vi al PDTE, vi al ser humano”, “Creo que Gabriel Boric realmente siente la muerte de Sebastián Piñera por que lo conoció estos últimos años y pudo apreciar lo grande que fue”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.