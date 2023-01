Gerard Piqué intentó volver con Shakira mientras seguía junto a Clara Chía

Siguen las repercusiones tras la canción de Shakira y Bizarrap. La artista colombiana la rompió con un éxito plagado de indirectas y mensajes dedicados a Gerard Piqué y a su nueva novia, Clara Chía.

En una estrofa de la canción, la barranquillera dice "yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques". La frase obviamente generó una oleada de rumores sobre una supuesta crisis entre el ex zaguero central de Barcelona y su nueva conquista.

Según información del paparazzi Jordi Martin entregada en el programa "El Gordo y la Flaca", Gerard Piqué habría intentado reconciliarse con Shakira mientras estaba con Clara Chía, pero no lo consiguió y posteriormente se oficializó la ruptura entre el ex futbolista y la cantante.

"Recibí una llamada desde el entorno de Shakira. Lo cierto es que este fragmento de la canción si está dedicado a Gerard Piqué", inició.

Además, agregó que "hemos tenido acceso a una información por parte de una persona del entorno de la cantante, donde se afirma que en abril del año pasado fue la fecha en la que los dos famosos terminaron su relación".

"Un mes más tarde, aún estando con Clara Chía, se arrepiente de haber dejado a Shakira y decide intentarlo de nuevo. Vuelve a casa, pero en este intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos, Clara se muda con Piqué y, aunque muchos dicen que están en crisis, lo cierto es que están más unidos que nunca", cerró.