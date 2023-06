General Yáñez se lanzó con todo contra carabineros involucrados en casos de corrupción

Como “delincuentes” calificó el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a los funcionarios que se han involucrado en casos de corrupción e incluso en el crimen organizado.

La semana recién pasada, dos uniformados fueron detenidos y dados de baja por liderar la estafa piramidal conocida como “Knightsbridge”, donde hubo unos 544 policías involucrados.

Luego, el martes pasado, otros dos policías fueron descubiertos prestando “servicios” de protección a la banda criminal “Los Pulpos”, en el centro de Santiago. Los dos quedaron en prisión preventiva.

En conversación con Emol, el general Yáñez se manifestó dolido por estas situaciones y contó que el viernes tuvo una reunión con todos los oficiales y altos mandos del país para hacer un llamado de atención.

“Cuando hechos así afectan a uno de sus integrantes, lamentablemente impacta en toda la institución. Y no solamente impacta, sino que nos duele y nos duele en lo profundo de nuestra alma. Derechamente son delincuentes vestidos de uniforme y eso no puede ocurrir ni lo vamos a permitir”, sentenció el mandamás.

“Les exigí, porque así se los dije, les exijo que deben cuidar la institución. Y eso es una orden”, afirmó el general de Carabineros.

Además, advirtió que no les temblará la mano para sacar a los malos de sus filas, “caiga quien caiga”.

“A mí de chico me decían que si había un tomate que estuviera podrido en el cajón, hay que sacarlo porque si no termina pudriendo todo el cajón. Acá es lo mismo (...) Caiga quien caiga, aquí son delincuentes con uniformes y eso no pueden no tienen cabida la intuición”, recalcó.