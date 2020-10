General Mario Rozas no se encuentra tranquilo tras publicación de documento acusatorio por Amnistía Internacional

El día de ayer se dio a conocer un nuevo documento difundido por Amnistía Internacional, donde se señala directamente a varios funcionarios de Carabineros de Chile y describe que dicha institución violó de forma generalizada los derechos humanos de manifestantes desde el 18 de octubre de 2019, por lo que de manera oficial solicitan que se investiguen penalmente los hechos ocurridos.

Ante esto, el general director de Carabineros, Mario Rozas, refirió que él ha solicitado prudencia en el actuar de sus subordinados:

"Nosotros como institución, como Carabineros de Chile, tenemos un mandato constitucional que cumplir, tenemos que cumplir las leyes y hacerlas cumplir, por lo tanto, esto más que una profesión, es un trabajo vocacional, donde lo que nos distingue de otros empleos es el amor por Chile, el amor por el servicio público y sobre todo tratar de brindar más y mejor seguridad a nuestros vecinos", señaló.

Igualmente sostuvo que "desde hace un tiempo a la fecha he pedido prudencia y esa prudencia muchas veces me ha llevado a autocensurarme para no generar mayores conflictos, y he pedido prudencia, no inhibición en nuestras actuaciones".

“Todo lo que nos ha acontecido como institución desde octubre del año pasado hasta la fecha, todas esas situaciones han sido puestas en conocimiento del Ministerio Público, de los tribunales de justicia, somos los primeros en cumplir la ley y en hacer cumplir la ley, por lo tanto, creemos que los únicos encargados de determinar o zanjar situaciones cuando hay delitos de por medio son los tribunales de justicia", comentó respecto a las acusaciones de violaciones de derechos humanos y otros delitos.

Aprovechó la oportunidad para referirse a la preparación que está planteada en la institución de cara al aniversario del ‘estallido social’ este próximo 18 de octubre:

"Empleando una máxima que se usa mucho en nuestra institución, la mejor seguridad es la que no se ve, tenemos planificado un despliegue tanto preventivo como de control", sostuvo.

Comentó que "lo que nosotros queremos para estos días que se nos vienen, primero, cuidar a los nuestros: Nuestros cuarteles y nuestros carabineros, hay también una planificación. Pero para nosotros lo más relevante, una vez nosotros estando seguros, es que sobre esa seguridad brindar también la seguridad para nuestros compatriotas, nuestros vecinos, para lo cual también hay un despliegue de prevención y de control que lo venimos trabajando hace bastante tiempo a la fecha".

"Nuestra intención es prevenir y disminuir las situaciones de riesgo donde se podrían ver afectadas la integridad física de nuestros compatriotas y también su propiedad. Pero es una planificación que se viene trabajando desde un tiempo hasta la fecha", concluyó.