General Director de Carabineros sacó en cara el "gran trabajo" de la policía en Chile

“¿De quién se acuerda la gente cuando está en riesgo? De Dios y los pacos”, aseguró la máxima autoridad de la vapuleada institución castrense.

Una de las instituciones que más ha perdido la confianza de todo el país ha sido Carabineros, quienes desde el estallido social de octubre del 2019 han tenido que enfrentar diversos cuestionamientos públicos, políticos y judiciales derivados de su actuar en las manifestaciones.

Al respecto, el general director de Carabineros Ricardo Yáñez dijo que “no estamos derrotados, podríamos estar con los brazos caídos porque pucha, nos han dado por todas partes”.

En conversación con La Segunda, Yáñez aseguró que “estamos al medio del sándwich, somos los que tenemos que dar la cara, estar al frente y asumir los costos. Si lo hace es un exceso, pero si no lo hace es inhibición”.

Tras el 18-O, “aprendimos y tenemos claro el bien jurídico que vamos a proteger, si es un monumento, una estructura versus las personas que están manifestándose, vamos a tomar una estrategia operativa distinta. El comportamiento social había evolucionado y el grupo que se reunía frente al monumento de Baquedano bajó a menos de mil”, acusó el general director.

Del mismo modo, especificó que “la ciudadanía todavía confía en nosotros. Una institución que está en crisis no detiene 660 mil personas en un año, 17,7 millones de procedimientos. Han sido tremendamente injustos en las críticas”.

“Se instaló que Carabineros tiene que solucionar los problemas. Carabineros es una institución policial que actúa sobre los efectos y no sobre las causas de los problemas que se generan socialmente. No vamos a solucionar los problemas de las demandas sociales”, enfatizó Yáñez.

Te puede interesar: Sebastián Sichel pidió al Presidente Piñera frenar el Tercer Retiro del 10%

Respecto a los casos Huracán, Catrillanca y acusaciones de vulneración a los Derechos Humanos, el general director explicó que eso corresponde a situaciones puntuales en las cuales participaron pocos funcionarios.

“Los carabineros que se metieron en el fraude, que dolió, eran de finanzas, no de calle, era el 0,01% de la dotación. No me eche la culpa a mí y al pelado que está en la esquina por los errores de estos gallos sinvergüenzas. Lo mismo con Huracán, esos eran poquitos y trastocaron todo, y ahí se rompió la confianza. ¡Pero el resto de los carabineros! 17 mil personas encontradas que estaban en presunta desgracia habla de una institución que está viva y activa”, aseguró.

Finalmente, instó que “en la medida que la gente pierde el respeto por sus autoridades, le quita legitimidad a sus instituciones, se pierde todo. “¿De quién se acuerda la gente cuando está en riesgo? De Dios y los pacos”.