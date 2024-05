Aspirante a gendarme fallece tras neumonía: madre denuncia graves maltratos por parte de la escuela 

Durante el fin de semana se supo de la muerte de una aspirante a gendarme llamada Ignacia Albornoz, quien era parte de la Escuela de Formación Penitenciaria, ubicada en San Bernardo, en la Región Metropolitana. La madre de la joven denunció que a pesar de que su hija tenía un cuadro de neumonía, sus superiores la hicieron trotar en la madrugada y ducharse con agua fría lo que habría empeorado su enfermedad.

Según sus familiares, la joven se habría contagiado de influenza, lo que derivó en una neumonía. Cabe mencionar que la enviaron a su casa, sin embargo el cuadro ya había empeorado y falleció por un cuadro cardiorespiratorio. Jessica Insulza, la madre de Ignacia alzó la voz en una entrevista para Bío Bío y decidió dar a conocer públicamente los hechos que habrían desencadenado el fallecimiento de su hija.

¿Qué dijo la madre de la aspirante a gendarme?

“En condiciones o no condiciones, ellos tienen una rutina que tienen que hacer como escuela. Se tienen que seguir por un lineamiento, por órdenes de arriba, que ellos tienen que respetar todo” contó la mujer quien aseguró que esto no es algo nuevo, ya que los entrenamientos suelen ser bastante duros dentro de la escuela. Por otro lado, afirmó que su hija no estuvo en las condiciones adecuadas para una persona con esta infección pulmonar.

“No es una cosa que venga de ahora, esto se hace siempre. El problema es si estaban aptos, los alumnos para trotar, correr, ducharse con agua helada, hacer lo que realmente se hacía. Cuando llegó a la escuela la aislaron a una pieza húmeda, helada, que ella me decía: ‘mamá, tengo frío’. Mientras no la fueran a buscar allá no podía retirarse. No había otra opción” declaró Insulza al mencionado medio.

El testimonio de la mujer fue apoyado por Sandra Insulza, la tía de la joven expuso que su sobrina asistió en reiteradas ocasiones a la enfermería sin ser considerada. “Hablaba de que tenían una enfermería, pero me decía: ‘Tía es que ya he venido tantas veces a enfermería ́. Como que en el fondo yo creo que el miedo, el temor, que no sé si se lo inculcarán de alguna otra forma o no. ‘Es que si no son aptos, los van a dar de baja’, pero hay que considerar que ellos antes de ingresar ahí tuvieron que hacerse un montón de chequeos médicos” dijo.

Por ahora la familia de Ignacia, espera su cuerpo para realizar el velorio y conocer los resultados de la autopsia, los cuales determinarán las posibles acciones legales en contra de la institución.

