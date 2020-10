Gary Medel respondió con todo a las críticas tras like a publicación del Chino Ríos

El seleccionado nacional, Gary Medel, salió al paso de la ola de comentarios en su contra que recibió en redes sociales por darle like a una publicación de Marcelo Ríos donde expresaba su postura respecto al Plebiscito Constituyente.

A través de sus cuentas en redes, el jugador formado en la UC aclaró su postura y señaló que “yo apruebo, pero somos un solo país y debemos ser tolerantes con el resto”.

“Para los que andan especulando, le puse me gusta al Chinito (Ríos) porque me parece claro en su postura y que independiente de quien gane, hay que trabajar por el país desde el lunes, pero no significa que este de acuerdo con su posición”, aclaró.

“Yo apruebo, porque creo que es el mejor camino para que mejore el país y cambien las cosas que llevan años mal (pensiones dignas, salud, educación, etc). Pero entiendo que que hay otros que piensen distintos. Somos un solo país y debemos ser tolerantes”, agregó.

Finalmente, Medel cerró su posteo con la frase “no estamos en guerra” y “por un like hueón”.

