Gary Medel recibe una grave "funa" de su expareja en redes sociales

Una grave acusación a través de las redes sociales realizó la ex pareja de Gary Medel, Alejandra Henríquez, quien acusó que el seleccionado nacional “echó de su propia casa” a los hijos que tienen en común. Además, reveló el monto que recibe por parte del futbolista por la pensión de los menores.

“Hicieron mierda a mis hijos!!! Su propio papá Gary Medel los echó de su propia casa, casa que una vez él les regaló para Navidad. Ver a mis hijos sufrir de esta manera me parte el alma”, partió señalando en el texto en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó que “su padre que dice amarlos y darles todo el afecto, atención y dedicación, cosa que no fue así”. “Me callé por varios años ahora ya no callaré porque se metieron con mis hijos”, aseguró Henríquez.

La mujer reveló el “Pitbull” paga $600.000 mensualmente de pensión por cada uno de los gemelos, y en sus historias compartió un pantallazo de lo que sería la transferencia.

Asimismo, en sus historias de Instagram, la mujer agregó otro mensaje refiriéndose a la complicada situación. “De verdad colapsé. Tuve a mis hijos gemelos a los 14 años, era una pendeja pero jamás abandoné a mis hijos. Es fácil decir ‘yo he criado desde lejos’ pero estar ahí en las enfermedades, en las tristezas, en los peores momentos la pasamos solos”, aseguró.

“Deje de estudiar, me estaba graduando de 8vo básico cuando quedé embarazada y con mucho esfuerzo saqué mi enseñanza media con ellos en la nocturna”, cerró.