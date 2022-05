Gary Medel ofreció disculpas públicas tras hacer el ridículo en el Movistar Arena

“Me equivoqué. Da lo mismo el motivo y la razón. Se me soltó la cadena", señaló el futbolista nacional en redes sociales.

Vergüenza y repudio nacional causó la actitud del futbolista de La Roja, Gary Medel, luego de protagonizar un tenso momento mientras intentaba ingresar a la segunda presentación de Karol G en el Movistar Arena de Santiago.

La polémica surgió luego que al “Pitbull” no lo dejaran ingresar al registro por no tener su pase de movilidad chileno validado. Por lo mismo, el jugador la Roja estalló en contra de los funcionarios de la Seremi de Salud. “¿Por qué no dai la cara, si erís autoridad sanitaria? Da la cara si tengo las tres dosis, te cagái entero”, lanzó furia mientras los filmaba.

Los hechos se convirtieron en tema de conversación en redes sociales y también en los distintos matinales, donde varios condenaron la actitud discriminatoria del futbolista. Ante esto, el crack de La Roja decidió utilizar sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas a todos los afectados por su nefasta actuación.

“Me equivoqué. Da lo mismo el motivo y la razón. Se me soltó la cadena. Pido disculpas a los afectados porque fue un momento de calentura pero nada justifica lo que pasó”, dijo de entrada. “De los errores se aprende y hoy me toca asumir, poner el pecho como siempre y reconocer que no estuve bien. Vuelvo a repetir que cometí un error y que el respeto es lo primero en cualquier situación”, explicó.

“Reitero mis disculpas a toda la gente y en especial a los funcionarios de salud que tanto han hecho en tiempos de pandemia por nuestro país”, cerró.